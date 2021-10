Adolfo Mesquita Nunes anunciou este sábado a sua saída do CDS. O antigo dirigente do partido anunciou a desfiliação numa longa publicação na rede social Facebook, onde começa por dizer que o partido em que se filiou "deixou de existir".

Nunca pensei pedir a desfiliação do partido em que milito há 25 anos, a quem tanto devo e a quem entreguei boa parte da minha vida, do meu empenho e do meu entusiasmo. E se o faço, no que provavelmente é o mais difícil acto político da minha vida, é porque o partido em que me filiei, o CDS das liberdades, deixou de existir", afirma.

Ainda que sem deixar críticas diretas ao presidente do CDS, lembra no início do texto as "profundas discordâncias com o rumo seguido" pela direção de Francisco Rodrigues dos Santos.

Para Adolfo Mesquita Nunes, que chegou a ser deputado pelos centristas e até secretário de Estado do Turismo, durante o Governo de Pedro Passos Coelho, o CDS está a "afastar-se do modelo de partido" que serviu como dirigente.

Nunca me imaginei em discussões sobre se alguém do CDS pode não gostar de touradas, se pode ser vegetariano, se pode divorciar-se, se pode amar quem quiser, se pode não ser crente. Mas essas discussões vieram para ficar e dão bem conta das novas prioridades do partido", diz, afirmando que a diversidade que caraterizava o partido se perdeu.

O desenrolar do Conselho Nacional do CDS, que decorreu entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, está na origem da decisão de Adolfo Mesquita Nunes, que critica a decisão de adiar o congresso do partido, onde Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo devem ir a eleições diretas para escolher o novo líder centrista.

Como é possível que o CDS aceite que uma direcção retire aos militantes o direito de escolher o seu líder e a sua estratégia; e que o faça num Conselho Nacional ilegalmente convocado e ignorando as decisões do órgão jurisdicional do partido; e ainda para mais para manter uma direcção cujo mandato termina em Janeiro? Este não foi o partido em que me filiei", vinca.

Voltando a mencionar a necessidade de pluralidade, termina dizendo que o seu primeiro valor "é o da liberdade", e que "é em nome da liberdade" se desfilia.