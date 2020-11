O primeiro-ministro, António Costa, anunciou este sábado as novas medidas de restrição que têm como objetivo o combate à pandemia de covid-19 e vão figurar no novo estado de emergência, que vigorará entre 9 e 23 de novembro.

Uma das medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros foi a limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos com mais incidência da doença. Na prática é um recolher obrigatório que deve ser aplicado entre as 23h e as 06h nos dias úteis, alargando-se esse período aos fins de semana, no qual o dever passa a ser obrigatório a partir das 13h.

Veja quais são os concelhos de alto risco