O primeiro-ministro defendeu esta noite, no Jornal das 8 da TVI, que o Governo fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar um novo confinamento geral, admitindo que as medidas menos restritivas no Natal geraram, consequentemente, comportamentos menos restritivos.

Acho que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para evitarmos esta situação. Quando vários países tiveram confinamentos logo em setembro e outubro, conseguimos resistir, conseguimos durante muitas semanas controlar a segunda onda através dos confinamentos sobretudo ao fim de semana", garantiu António Costa, na primeira entrevista depois do anúncio das novas medidas restritivas e a poucas horas da entrada em vigor do confinamento geral.

O primeiro-ministro não disse que voltaria atrás se pudesse na decisão de aliviar as restrições no Natal, mas admitiu que as medidas menos restritivas levaram as pessoas a ter "comportamentos menos restritivos".

Quando decretámos o primeiro estado de emergência tinha falecido uma pessoa em Portugal. Hoje, números de ontem, faleceram 148 pessoas. E o ambiente geral hoje é de menor receio do que tínhamos no início e isso determina muitos dos comportamentos", observou.