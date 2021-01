O Parlamento aprovou esta quarta-feira a renovação do estado de emergência em Portugal. Este novo regime terá efeito entre as 00:00 de 8 de janeiro, sexta-feira, e as 23:59 de dia 15 de janeiro.

O projeto de decreto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira tem como objetivo permitir a manutenção das medidas decretadas para mitigar a propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

A renovação do estado de emergência foi viabilizada através dos votos a favor do Partido Socialista, do Partido Social-Democrata e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

O PCP, a Iniciativa Liberal, o Chega, o Partido Ecologista "Os Verdes" e Joacine Katar Moreira votaram contra o diploma. Bloco de Esquerda, PAN e CDS com voto de abstenção.

Este é o oitavo diploma do estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19 e o primeiro que abrange menos de 15 dias, o máximo que este quadro legal pode vigorar, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

De acordo com a Constituição, cabe ao Presidente da República decretar este quadro legal, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República.

O atual período do estado de emergência teve início às 00:00 de 24 de dezembro e termina às 23:59 desta quinta-feira, 07 de janeiro. Esta renovação terá efeitos a partir das 00:00 desta sexta-feira, 08 de janeiro, até às 23:59 de 15 de janeiro.