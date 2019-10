A notícia da morte de Freitas do Amaral, fundador do CDS, foi esta quinta-feira recebida durante um almoço de campanha para as legislativas em Barcelos, Braga, e a líder centrista pediu aos militantes que cumprissem um minuto de silêncio.

No almoço, Assunção Cristas evocou o passado de Diogo Freitas do Amaral, como fundador, e “a coragem” necessária para defender as ideias do partido no período pós-25 de Abril de 1974.

Primeiro, pediu que se interrompesse o almoço para anunciar, aos presentes, que Freitas do Amaral tinha morrido e pediu um minuto de silêncio.

Cristas recordou o fundador – “a quem devemos a fundação do CDS” – e os tempos difíceis em foi criado o partido do Centro Democrático Social, juntamente com dirigentes como Adelino Amaro da Costa.

Eu, enquanto presidente do CDS, só posso estar grata por esse trabalho, por essa coragem, tantas vezes debaixo da ameaça, tantas vezes debaixo de fogo”, disse.

A presidente centrista admitiu que houve momentos em que Freitas “se afastou mais do pensamento do CDS”, como quando foi ministro num governo do PS.

Mas isso não nos pode deixar esquecer que na base do partido esteve a coragem de Diogo Freitas do Amaram e muitos que com ele, como Adelino Amaro da Costa, ousaram criar um partido que é fundador da nossa democracia”, concluiu.

De seguida, os presentes no almoço, informal, de campanha, observaram um minuto de silêncio.

Num discurso de menos de quatro minutos, num almoço de campanha para as legislativas de domingo, em Barcelos, Braga, afirmou igualmente que o partido já colocou a bandeira à meia haste depois de ser conhecida a notícia da morte de Diogo Freitas do Amaral, que esta quinta-feiramorreu aos 78 anos.

Não ficamos indiferentes a esta triste notícia e vamos fazer ajustamento para a poder manter, para introduzir a sobriedade que o momento exige” e fazer “campanha com sobriedade”.

O CDS mantém, para já, as ações de campanha previstas para esta quinta-feira.

Rio recorda “aliado” nos momentos importantes do país

O presidente do PSD, Rui Rio, recordou Freitas do Amaral como “um aliado” nos momnentos importantes do país, deixando-lhe “uma palavra de homenagem” durante um almoço de campanha.

No arranque do seu discurso perante uma plateia de empresários, em Vila Nova de Gaia (Porto), Rio disse ter acabado de receber “uma notícia triste”, a da morte de Freitas do Amaral.

Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado”, afirmou Rui Rio.

O líder do PSD recordou ainda que Freitas do Amaral foi fundador de “um dos principais partidos nacionais”, o CDS-PP, tendo as suas palavras sido aplaudidas por toda a plateia.

O fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira aos 78 anos.

Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941. Foi líder do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974 e ministro em vários governos.

PR homenageia um dos "pais do sisterma político-democrático"

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou esta quinta-feira profundo pesar pela morte de Freitas do Amaral, que recordou como um dos “pais fundadores” do sistema político-democrático português e um grande amigo pessoal de meio século.

O Presidente da República, que, além do mais, perdeu um grande amigo pessoal de meio século, apresenta à sua Família a expressão de grande saudade, mas, sobretudo, da gratidão nacional para o que foi o papel histórico de ter sido aquele dos Pais Fundadores a integrar a direita conservadora portuguesa na Democracia constitucionalizada em 1976”, lê-se numa nota publicada no `site´ da Presidência.

Na nota publicada no `site´, o Presidente da República sustentou que a “Diogo Freitas do Amaral deve a “democracia portuguesa o ter conquistado para a direita um espaço de existência próprio no regime político nascente, apesar das suas tantas vezes afirmadas convicções centristas”.

Manifestando o mais profundo pesar pela morte do ex-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa recordou-o como um dos "quatro pais fundadores do sistema político-partidário democrático em Portugal, como presidente do Centro Democrático e Social".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou as "intervenções decisivas" de Freitas do Amaral na primeira revisão constitucional e "na feitura de diplomas estruturantes, como a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, o Código do Procedimento Administrativo e parte apreciável da legislação do Contencioso Administrativo e da Organização Administrativa".

A Freitas do Amaral, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, o país deve, no plano interno, "uma rica experiência parlamentar e governativa, com relevo para o Conselho de Estado, em 1974, a Assembleia Constituinte, a vice-Presidência do Conselho de Ministros e o desempenho de funções ministeriais na Defesa Nacional e nos Negócios Estrangeiros".

E, no plano externo, uma prestigiante projeção de Portugal, em particular na Presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas e na Presidência da União Europeia das Democracias Cristãs", sublinhou.

Deve, como testemunho de excelência cívica, a sua participação na mais notável e disputada eleição presidencial em democracia [eleições presidenciais de 1986], e na qual avultaram os dois competidores da segunda volta, ambos pais fundadores do regime e ambos potenciais primeiros Presidentes da República civis", recordou.

O Presidente da República sublinhou que além "desse contributo único, apenas partilhado em importância fundacional com Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal – cada qual a seu modo –", a vida de Freitas do Amaral foi "uma vida devotada à Educação, na Universidade, onde foi mestre insigne", nomeadamente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tal como em outras instituições onde lecionou, considerou o Presidente da República.

O chefe de Estado destacou ainda que Freitas do Amaral "acabaria por ser sempre um homem solitário, por causa da sua visceral independência, da sua aversão a prisões de pensamento, da sua descoberta feita ao longo de décadas de que havia mais mundos do que aquele ou aqueles que haviam marcado a sua juventude e o seu protagonismo primeiro na jovem democracia portuguesa".

Ferro destaca “grande dedicação à causa pública do “fundador” da democracia

O presidente da Assembleia da República afirmou esta quinta-feira que recebeu com "enorme consternação" a notícia da morte do antigo ministro Freitas do Amaral, "fundador do regime democrático" e cidadão com "grande dedicação" à causa pública.

Fundador do nosso regime democrático, o professor Freitas do Amaral serviu Portugal e os Portugueses em diversas ocasiões", considera Ferro Rodrigues, numa nota enviada à agência Lusa.

Entre outros cargos desempenhados pelo primeiro líder do CDS, Ferro Rodrigues destaca os momentos em que assumiu funções "como deputado à Assembleia Constituinte, deputado à Assembleia da República, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa [executivo da Aliança Democrática] e, mais recentemente, como ministro dos Negócios Estrangeiros (Governo socialista], o último cargo público que ocupou - sempre com grande dedicação aos outros e à causa pública.

Para o presidente da Assembleia da República, Freitas do Amaral "prestigiou Portugal como poucos, assumindo a presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas entre 1995 e 1996".

Foi, por excelência, um académico, tendo sido assistente e professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de que era catedrático em 1983. Em 1996, foi um dos responsáveis pela criação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa", apontou ainda.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues faz ainda um forte elogio a Freitas do Amaral do ponto de vista pessoal.

Dele guardarei memória de um homem culto, cordato, afetuoso. De um homem de diálogo, um democrata, por quem tinha uma grande consideração e estima. Portugal vê hoje desaparecer um dos nomes grandes da política democrática e do ensino do Direito", frisa o presidente da Assembleia da República.

PS retira música na campanha e faz minuto de silêncio antes do comício de Setúbal

A direção do PS decidiu esta quinta-feira , na sequência da morte do antigo ministro Freitas do Amaral, retirar a música das suas iniciativas de campanha e fazer um minuto de silêncio no início do comício de Setúbal.

Para esta quinta-feira, o PS tem prevista uma ação de rua em Lisboa, na zona da Avenida da República, e um comício às 21:00, em Setúbal.

Em comunicado, o PS "manifesta o seu profundo pesar pela morte de Diogo Freitas do Amaral" e destaca "o seu importante contributo para a consolidação do regime democrático em Portugal no período que se seguiu ao 25 de abril de 1974".

"Freitas do Amaral foi um lídimo representante da democracia-cristã europeia em Portugal -, movimento político que foi, a par do socialismo democrático e social-democracia, fundamental na construção do modelo social europeu das últimas décadas. Esse foi o ideário que sempre seguiu, o que lhe valeu algumas incompreensões. Freitas do Amaral foi ainda um eminente jurista e professor universitário, com vasta e reputada obra", lê-se no comunicado do PS.

Para este partido, "a memória de Diogo Freitas do Amaral, quer como adversário político - que travou com Mário Soares uma das mais épicas batalhas eleitorais da história da democracia portuguesa - quer nos momentos de convergência, suscita ao PS um sentimento de profundo respeito que se salienta neste momento de perda para Portugal e para os democratas portugueses".

Bagão Félix assinala "perda para Portugal" numa altura de "escassez de estadistas"

O antigo ministro das Finanças António Bagão Félix afirmou esta quinta-feira que a morte do fundador do CDS-PP, Diogo Freitas do Amaral, é “uma grande perda para Portugal” num tempo em que “há escassez de estadistas” e excesso de políticos.

“É uma grande perda para Portugal, não apenas da pessoa em si, como da pessoa culta, bem profunda que era, do académico que era e do estadista. Este ponto é importante, porque hoje vivemos num tempo em que há escassez de estadistas e há excesso de políticos”, vincou à agência Lusa Bagão Félix.

“Encontrámo-nos várias vezes ao longo da nossa vida, em diferentes situações, e beneficiei sempre com o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu modo muito rigoroso, muito saborosamente académico com que falava, com que analisava as questões e com que ouvia também os outros”, recordou Bagão Félix.

Bagão Félix foi ministro da Segurança Social e do Trabalho do Governo PSD/CDS-PP liderado por Durão Barroso e ministro das Finanças do executivo PSD/CDS-PP de Santana Lopes.

António Bagão Félix referiu que Freitas do Amaral era “um centrista” que, por vezes, “não foi bem entendido nessa sua perspetiva” de ter as “próprias convicções, mas respeitar as diferenças”, sobretudo numa altura em que “a lógica da política é excessivamente maniqueísta, em que ou se está de um lado ou se está do outro”.

Jorge Sampaio recorda figura determinante do regime democrático

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio lamentou esta quinta-feira a morte de Diogo Freitas do Amaral que recordou como “uma figura determinante do regime democrático português”, considerando-o “uma personalidade marcante da história portuguesa contemporânea”.

Numa nota enviada à comunicação social, Jorge Sampaio recordou “o colega de faculdade de há mais de meio século, colega de profissão, colega das lides políticas, independentemente das opções e convicções de cada um, o jurista eminente, o professor de referência, o internacionalista convicto, um patriota certo e o amigo de sempre”.

Sampaio revelou-se “especialmente emocionado” com a morte do amigo de longa data, com quem “há cerca de duas semanas” se deveria ter encontrado num almoço de confraternização, em testemunho de uma amizade de muitas décadas feita de admiração, respeito e muita estima mútuas”.

PCP lembra uma das personalidade “mais marcante da vida política"

O Partido Comunista Português reconheceu Freitas do Amaral como uma das personalidades “mais marcante da vida política portuguesa nas ultimas décadas” e um “notável académico”.

É conhecida a distância política que sempre separou Freitas do Amaral do PCP, mas é inequívoco que o professor Freitas do Amaral foi uma das personalidades políticas mais marcante da vida política portuguesa nas últimas décadas, quer como dirigente partidário, como membro do Governo e até no plano internacional como presidente da assembleia-geral das Nações Unidas”, disse à agência Lusa o deputado do PCP António Filipe.

O deputado comunista sublinhou também que Freitas do Amaral foi “um distinto professor de direito” e “um notável académico”, sendo uma personalidade que merece “o maior respeito”.

O PCP transmitiu ainda aos familiares de Freitas do Amaral “as sentidas condolências”.