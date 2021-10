O ministro das Finanças, João Leão, disse, nesta sexta-feira, que o Governo está disponível para negociar "até à última" o Orçamento do Estado para 2022, garantindo que não há linhas vermelhas, mas que é preciso negociar num "quadro de responsabilidade".

Até à última vamos estar sempre disponíveis para esse diálogo, mas sempre num quadro de responsabilidade, porque temos de ter presente as principais preocupações do país, e temos de ter um quadro que seja importante para o relançamento da economia", afirmou, em declarações aos jornalistas, em Lisboa, à margem de uma iniciativa no ISEG.