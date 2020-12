Serão 15 os debates nas televisões entre os candidatos às eleições presidenciais do próximo mês de janeiro. Começam a 2 de janeiro, sábado, e terminam no sábado seguinte, a 9 de janeiro.

Haverá dois debates por dia, à exceção do dia 3 de janeiro, que terá apenas um; a TVI transmitirá dois debates no canal generalista e três na TVI24, a SIC fará dois debates no generalista e três no cabo e a RTP transmitirá todos os debates na RTP1.

Na TVI, poderá ver Marcelo Rebelo de Sousa debater com João Ferreira, no dia 4, e Ana Gomes debater com André Ventura, sexta-feira dia 8.

Já na TVI24, serão transmitidos os debates entre João Ferreira e André Ventura, a 2 de janeiro, João Ferreira e Tiago Mayan, a 6 de janeiro, e Ana Gomes e Tiago Mayan, a 7 de janeiro.

Conheça o calendário:

Sábado, 2 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - Marisa Matias (RTP1)

João Ferreira - André Ventura (TVI24)

Domingo, 3 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - Tiago Mayan (RTP1)

Segunda-feira, 4 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - João Ferreira (TVI)

Marisa Matias - Ana Gomes (SIC Notícias)

Terça-feira, 5 de janeiro

João Ferreira - Ana Gomes (RTP1)

André Ventura - Tiago Mayan (SIC Notícias)

Quarta-feira, 6 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - André Ventura (SIC)

João Ferreira - Tiago Mayan (TVI24)

Quinta-feira, 7 de janeiro

Marisa Matias - André Ventura (SIC)

Ana Gomes - Tiago Mayan (TVI24)

Sexta-feira, 8 de janeiro

Ana Gomes - André Ventura (TVI)

Marisa Matias - João Ferreira (RTP1)

Sábado, 9 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - Ana Gomes (RTP1)

Marisa Matias - Tiago Mayan (SIC Notícias)