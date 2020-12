O Parlamento aprovou, esta sexta-feira, a renovação do estado de emergência até 23 de dezembro, como prorrogação até 07 de janeiro, de acordo com o decreto presidencial publicado na quinta-feira à noite. O novo estado de emergência mereceu os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, as abstenções do CDS, BE e PAN e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e o voto contra do PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

O Presidente da República tinha proposto, esta quinta-feira, ao Parlamento, uma renovação do estado de emergência por mais 15 dias. Contudo, o decreto presidencial visava alguma estabilidade e pretendia permitir já ao Governo o anúncio de medidas para as quadras festivas do Natal e Ano Novo. Por isso, previa já uma prorrogação até 7 de janeiro.

É previsível que esta renovação se tenha de estender pelo menos por um período até 7 de janeiro, permitindo desde já ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo, tanto mais que a boa notícia da vacinação só começará a ter repercussão generalizada ao longo do ano de 2021", escreveu o Presidente da República, no documento enviado ao Parlamento.

Este é o sexto diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 09 e 23 de dezembro. Prevê já então uma posterior renovação por mais 15 dias que abranja o período do Natal e a passagem de ano e que vigorará de 24 de dezembro até 07 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá falar ao país, à noite, após a votação na Assembleia da República.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.