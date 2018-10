O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, confirmou que saiu a seu pedido, para dar lugar a "outro jogador, com mais energia", e considerou que este "é um setor muito difícil, que tem de ser salvo".

Em declarações aos jornalistas, à saída do Palácio de Belém, em Lisboa, após assistir à posse dos novos ministros da Defesa Nacional, da Economia, da Saúde e da Cultura, Adalberto Campos Fernandes prometeu ajudar a sua sucessora, Marta Temido.

"O que havia a dizer foi dito, articulado e combinado com o senhor primeiro-ministro. O que eu quero agora é que a nova ministra tenha o maior sucesso. Eu estarei do lado dela para a ajudar", afirmou o ex-ministro, defendendo que se pode ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "dentro e fora".

"Estarei do lado do Governo para ajudar, continuando a dizer aos portugueses que é um setor muito difícil, que tem de ser salvo", acrescentou Adalberto Campos Fernandes, que durante esta cerimónia de posse recebeu um forte abraço do primeiro-ministro, António Costa.