O ministro da Administração Interna destacou, esta sexta-feira, a capacidade de testagem do país à Covid-19, comparativamente com outros países da Europa. Eduardo Cabrita disse mesmo que, excluindo os países com menos de um milhão de habitantes, "Portugal é o país da Europa com mais testes relativamente à sua população”.

Numa declaração aos jornalistas, o governante fez um balanço do período do estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19.

Eduardo Cabrita disse que já foram feitos 317 mil testes ao coronavírus e que "em abril já se fizeram o dobro dos testes" realizados em março.

Em relação à situação dos lares, o ministro disse que "foram realizados testes a mais de 50% dos trabalhadores dos lares" e que o Governo espera que "atá à primeira semana de maio" todos os funcionarios de lares já tenham sido testados.