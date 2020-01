O Governo quer que a ANA Aeroportos financie a construção de uma nova ligação de metropolitano em Lisboa, entre o aeroporto Humberto Delgado e o Campo Grande. A notícia foi avançada esta sexta à noite na TVI em "Primeira Mão", espaço de informação semanal apresentada por Pedro Santos Guerreiro.

Em causa está a negociação em curso entre Governo e ANA para os aeroportos de Lisboa: construção do Montijo e expansão do Humberto Delgado. O objetivo do governo é comprometer a concessionária de aeroportos a investir mais, em face dos lucros muito acima do previsto que tem alcançado. Como a TVI avançou há uma semana, a ANA Aeroportos teve lucros operacionais de quase mais milhões de euros acima do previsto desde a privatização.

Esta informação foi revelada em direto na estação perante Fernando Medina, que se encontrava em estúdio a explicar a alteração hoje apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa para a zona da Baixa-Chiado, onde haverá fortes restrições à circulação de trânsito e aumento do espaço de circulação pedonal.

Respondendo a perguntas dos jornalistas José Alberto Carvalho e Pedro Santos Guerreiro, o presidente da Câmara explicou as vantagens ambientais e de circulação pedonal do projeto, e rejeitou que a solução apresentada possa tornar esta zona nobre da cidade num espaço para "ricos e turistas".