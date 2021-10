O ministro das Infraestruturas considerou esta quarta-feira “tentador” os partidos da oposição criticarem a gestão da TAP ou a localização do novo aeroporto, alertando que estão a “prejudicar” o país e que “não têm capacidade” para governar.

É fácil, é tentador e nós assistimos a isso ainda recentemente num debate no parlamento. É tentador que um líder político aproveite o tema para fazer combate político, mas ao fazê-lo pode conseguir faturar do ponto de vista conjuntural, mas está a prejudicar o país e está a mostrar que não tem capacidade para poder liderar os destinos do país”, disse Pedro Nuno Santos.