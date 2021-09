O candidato do Chega à Câmara Municipal de Palmela, Afonso Romão, alega que foi alvo de uma "tentativa de agressão com arma branca".

Num comunicado enviado às redações, o partido explica que o incidente ocorreu no sábado, durante uma ação de campanha na freguesia da Quinta do Anjo. Afonso Romão já apresentou queixa na GNR.

A pessoa em causa, munida de uma faca de cozinha, aproximou-se da comitiva de arma em punho e tentou atingir o candidato Afonso Brandão que, felizmente, conseguiu escapar ileso ao ataque, tendo, posteriormente, apresentado queixa no posto da GNR mais próximo."

Na mesma nota, o Chega lamenta "que em plena democracia ocorram episódios desta natureza" que só provam que "existe uma enorme falta de cultura democrática na nossa sociedade quando se trata do CHEGA, dos seus dirigentes, candidatos, militantes e apoiante".

No sábado, a candidata do CDS-PP à Junta de Freguesia de Palmela, Linda Oliveira Catarro, também foi apanhada "no meio de um tiroteio".

