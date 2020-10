O Governo garantiu esta quarta-feira estar a trabalhar para encontrar uma alternativa "mais ágil e simples" ao procedimento das teleconsultas dos beneficiários da ADSE, depois de os hospitais privados terem considerado "impraticáveis" as regras impostas pelo subsistema de saúde.

A ADSE está a trabalhar para encontrar uma alternativa ao atual procedimento que se revele mais ágil e simples para todas as partes, sem pôr em causa a necessária transparência e regularidade do processo", disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.