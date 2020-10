O presidente da Juventude Social Democrata (JSD) disse, numa mensagem partilhada no Twitter, que "reuniões com mulheres" eram "25% de perda de tempo". A mensagem é de 2013, mas só agora chamou a atenção dos internautas, que criticaram as palavras de Alexandre Poço.

O líder da JSD já reagiu à indignação, afirmando que naquela altura "não era político" e que se trata apenas de uma "private joke", isto é, uma piada privada.

No entanto, Alexandre Poço diz que se viu "na obrigação" de se "desculpar publicamente perante todas as mulheres".

A igualdade e o progressismo feminista estão no meu DNA político e da JSD, na qual sucedi a uma grande mulher e disputei a liderança com outra grande mulher e minha colega de bancada."

Anda a circular um tweet meu de 2013, quando tinha 20 anos. Naquela época não era político e tal como todas as pessoas da minha geração utilizava esta rede social para comunicar com os meus amigos. O que aí está escrito mais não é do que uma private joke. (1/2) pic.twitter.com/7CXdcQTpGv — Alexandre Poço (@Alexandre_Poco) October 15, 2020

De resto, há outras mensagens antigas sobre mulheres e violência doméstica do líder da JSD a causar indignação.