Gouveia e Melo, coordenador da task force para o plano de vacinação contra a covid-19, encerrou esta terça-feira as intervenções no Infarmed, assumindo que Portugal não irá conseguir terminar a primeira fase de inoculação antes do dia 31 de março.

O coordenador explica que, devido ao estrangulamento no fornecimento de vacinas, o prazo para a concretização deste patamar será prolongado até abril.

Gouveia e Melo destaca que esta diminuição da quantidade de vacinas não está relacionada com um problema de distribuição, nem de vacinação e que a carência é comum ao quadro europeu.

Ao continente já chegaram 460 mil vacinas (43 mil foram direccionadas para o arquipélago), sendo que 400 mil já foram administradas. As restantes foram armazenadas de forma a não comprometer a segunda dose.Gouveia e Melo destaca que a vacinação não é mais célere também pela necessidade de garantir que toda a gente finaliza o processo de inoculação.

O coordenador assume ainda as prioridades no plano de vacinação: "primeiro é salvar vidas, depois a resiliência do Estado e, em terceiro, libertar a economia", afirma.