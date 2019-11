Uma delegação composta por oito deputados da comissão de Ambiente da Assembleia da República vai estar na cimeira do clima, a COP25, em Madrid, Espanha, um sinal de que “esta é uma preocupação central na política”.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, o deputado bloquista José Maria Cardoso, adiantou que foi solicitada ao presidente da Assembleia da República, e esta quinta-feira autorizada, a presença de uma delegação representativa de todos os grupos parlamentares e deputados únicos representantes de um partido, neste caso o Livre, pertencentes a essa mesma comissão.

Assim, serão oito os deputados portugueses presentes na cimeira do clima, em Madrid, entre os dias 9 e 11 de dezembro, e que apesar de estarem na qualidade de observadores e não de intervenientes, esta delegação, na perspetiva de José Maria Cardoso, é “representativa da importância que o parlamento nacional dá a estas questões”.

O parlamento dá um sinal de que esta é uma preocupação central na política da atualidade e por isso merece da nossa parte toda a atenção e toda a consideração enquanto atividade política, representativa dessa vontade dos portugueses, através do parlamento, por aquilo que são as políticas a criar e a implementar na defesa do meio ambiente”, apontou.