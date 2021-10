No programa da TVI24, Circulatura do Quadrado, Ana Catarina Mendes revelou que o PS entende que " o melhor agora é marcar as eleições o mais rapidamente possível".

A líder parlamentar socialista lembra que o país não pode estar sem "órgãos a funcionarem na sua plenitude", uma vez que está "no final de outubro sem Orçamento", tem "que ir para eleições" e "os portugueses estão a sair de uma pandemia".

Sobre o facto, dos partidos de direita estarem a braços com mudanças nas lideranças partidárias, Ana Catarina Mendes considera que este nunca poderá ser utilizado como argumento para um eventual adiamento da ida às urnas.