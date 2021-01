O frente a frente entre Ana Gomes e Vitorino Silva serviu para colocar a conversa sobre o Partido Socialista - ela enquanto atual militante, ele como antigo militante. Houve ainda tempo para compreender António Costa e Marcelo na gestão da pandemia, fazer um brinde à geringonça e discutir um possível adiamento das eleições.

O debate começou com Ana Gomes a esclarecer, mais uma vez, que não tem nada contra a aplicação do estado de emergência, considera-o até necessário, mas insiste na "cobertura legal" do mesmo e apelou à criação de uma lei de emergência nacional.

Eu não tenho nada contra as medidas, antes pelo contrário, eu apoio as medidas e respeito-as. (...) Eu tenho criticado o estado de emergência porque não considero que se possa banalizar a cobertura legal, o arco legal, para essas mesmas medidas. Já houve mais do que tempo para que fosse feita uma lei de emergência sanitária".

No dia em que Portugal regista mais de 10.000 casos diários, a socialista admite a possibilidade de um novo confinamento geral e disse que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm de assegurar que o país aguenta 'fechar' novamente.

Na mesma linha, Vitorino Silva defendeu que devia existir "mais pulso" por parte do Governo e que "faz sentido fechar as pessoas todas em casa". Foi neste ponto que o candidato meteu em cima da mesa a hipótese de um adiamento das eleições.

Adiar eleições? Vitorino fala em "atentado", Ana Gomes admite que questão podia ter sido ser levantada

O candidato presidencial de Rans afirmou que as eleições presidenciais, marcadas para dia 24 de janeiro, deveriam ter sido adiadas e equiparou-as a um atentado.

O maior atentado que se pode fazer é marcar as eleições para janeiro. Sejam responsáveis, tenham coragem".

Acredita que o nível de abstenção vai ser muito maior do que os anos anteriores, porque muitos idosos vão ter receio de ir votar: "Se o nosso grande adversário é a abstenção, se os idosos são quem mais votam, porque é que marcaram as eleições em janeiro?".

Mais cuidadosa, Ana Gomes não deixou de admitir que a questão é relevante, mas que deveria ter sido levantada mais cedo e não agora.