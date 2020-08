A Segurança Social enviou ao Ministério Público um relatório sobre o lar de Reguengos de Monsaraz em 16 de julho, um mês depois do surto de covid-19 que provocou 18 mortos, revelou hoje a ministra Ana Mendes Godinho.

No dia 14 de julho, a Segurança Social fez um relatório de toda a situação e no dia 16 este relatório foi enviado para o Ministério Público” , disse a ministra da Solidariedade e Segurança Social em Alcanena, distrito de Santarém.

Ana Mendes Godinho disse que “é nessa sede de processo que devem ser analisadas” todas as “matérias que constam dos vários relatórios que foram produzidos por várias entidades, alguns deles com elementos contraditórios”, admitindo que já lei o relatório sobre o lar de Reguengos.

A governante deu ainda conta que, desde a aplicação de um programa de reforço criado no início da pandemia, "já foram colocadas cerca de seis mil pessoas nos lares para reforço dos recursos humanos", uma situação que, vincou, exige estar "permanentemente a implementar novas medidas".

Por outro lado, questionada sobre que medidas se podem tomar desde já para evitar novas situações como a de Reguengos, Ana Mendes Godinho apontou para as conclusões dos relatórios em análise sobre o caso concreto do lar que vitimou 18 pessoas.

A avaliação dos vários relatórios que existem também servem para avaliação do que podemos fazer mais em conjunto", afirmou, tendo feito notar que a ação do governo e dos vários parceiros e instituições de solidariedade social decorre em "dois momentos paralelos", sendo um deles o da fiscalização - "em 2019 foram encerrados 137 lares ilegais" - e o outro no "encontrar forma de proteger as pessoas".