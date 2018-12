A ministra do Mar elogiou entendimento alcançado, esta sexta-feira, entre os estivadores do Porto de Setúbal e os operadores portuários, que colocou fim à greve que paralisou aquele porto desde 5 de novembro.

Em conferência de imprensa, Ana Paula Vitorino diz que foi conseguida "uma solução em que todos ganham" e um "acordo que permite atingir grandes objetivos que tinham sido fixados para esta negociação."

Em primeiro lugar, a eliminação da precariedade incompreensível e com conceitos ultrapassados que existia no Porto de Setúbal, e por outro lado por permitir continuar a rota de crescimento do porto, apoiando o desenvolvimento da economia da península [de Setúbal], mas também da economia nacional."

A ministra elogiou, ainda, a "maturidade" de ambas as partes das negociações, que permitiu alcançar um acordo que coloca as condições dos estivadores do porto de Setúbal com um "standard superior" ao padrão europeu.

São contratados de imediato 56 trabalhadores e [podem ser contratados] a curto prazo mais 10 a 37 estivadores. Com [esses números] atingimos um standard superior àquela que é a média europeia, o padrão europeu", continuou Ana Paula Vitorino.

A governante acrescentou, ainda, que o entendimento alcançado inclui todos os trabalhadores, efetivos e eventuais.

"Este é um acordo que se direciona a todos os efetivos, mas também a todos os eventuais do Porto de Setúbal. Além de fixar regras mínimas remuneratórias, também fixa a repartição do trabalho, que é algo muito importante".

O acordo põe fim a um conflito com os estivadores precários de Setúbal que recusavam apresentar-se ao trabalho desde o dia 05 de novembro e garante também a prioridade na atribuição de trabalho aos atuais trabalhadores eventuais que não sejam integrados nos quadros dos operadores portuários, face a outros que ainda não estejam a laborar no porto de Setúbal.