O dirigente do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) André Silva declarou hoje que o objetivo mínimo do partido é eleger um segundo deputado nas eleições legislativas de 6 de outubro, priorizando o combate à poluição e à corrupção.

O objetivo é aumentar a nossa representação parlamentar, eleger um grupo parlamentar, para fazer valer as nossas propostas, as nossas causas, fazer avançar a nossa mundivisão e passa por um reforço da presença no parlamento com a eleição de mais deputados. A meta sempre foi o aumento da representação parlamentar, que significa, no mínimo, dois deputados”, disse, antes de entregar a lista de candidatos no Palácio da Justiça, em Lisboa.

O deputado único do PAN considerou ser “importante continuar a pedir aos portugueses que confiem no trabalho” do seu partido, “com seriedade e credibilidade”.

Cada vez mais importa confiar no PAN para fazer outros equilíbrios vários, que podem ser possíveis. Cada vez mais as pessoas percebem que para fazer avançar determinadas causas é preciso continuar a confiar no PAN e dar mais força ao PAN. Que se consiga encontrar uma maior diversidade parlamentar, acima de tudo para evitar maiorias absolutas e o afunilamento do sistema democrático numa visão apenas e redutora de um partido”, afirmou.

André Silva apontou como prioridades para a próxima legislatura “a matéria ambiental”, “os direitos sociais” e “a justiça”, assuntos que serão incluídos no programa eleitoral do PAN que vai ser apresentado dentro de duas semanas numa sessão pública.

O dirigente do PAN enunciou o combate à corrupção, através da “prevenção”, com um pacote legislativo para existir “mais transparência, mais meios no Ministério Público e Polícia Judiciária”, além de “tribunais especializados nos crimes de corrupção, peculato e abuso de poder”.

O PAN tenciona ainda criar um “fundo público, alimentado pelas indústrias”, para fazer face às “reparações ambientais”, mas também “garantir a massa salarial dos trabalhadores que possam ser afetados com paragens de produção” de certas empresas poluentes, as quais deseja penalizar e aumentar a responsabilidade ambiental em caso de incumprimento reiterado.

Há quatro anos, nas últimas legislativas, o PAN atingiu 1,39% dos votos, num total de 75.140, logo atrás da CDU (PCP/”Os Verdes”), conseguindo eleger um deputado pela primeira vez.