Na sexta-feira, a ministra da Saúde utilizou uma das viaturas oficiais do Governo para marcar presença numa ação de campanha do Partido Socialista (PS), no Porto. A notícia foi avançada pelo Observador.

André Ventura, em declarações aos jornalistas numa ação de campanha, apelidou a situação de "muito grave" e anunciou que o Chega vai questionar formalmente o Governo e a ministra da Saúde.

Queria aproveitar para anunciar que o Chega vai hoje questionar o Governo na Assembleia da República pelo facto de a ministra da Saúde ter utilizado um carro do Estado para utilizar na campanha", disse.

Ventura foi mais longe e disse que só existem dois caminhos: ou um pedido de desculpas ou o afastamento de Marta Temido.

Não se trata de uma mera questão política, a Ministra da Saúde violou o próprio código de conduta e de ética aprovado pelo Governo de António Costa e, por isso, não vejo outra possibilidade senão a ministra da Saúde ou pedir desculpa ou ser afastada por António Costa."

"Não creio que haja uma questão de liderança no Chega"

O líder do Chega disse que não existe nenhuma "questão de liderança no Chega" mesmo que os resultados das eleições autárquicas não correspondam ao esperado.

Ao contrário do que acontece no CDS e no PSD, não creio que haja neste momento uma questão de liderança no Chega. Por isso, não se justifica, mesmo que os resultados não sejam aquilo que esperamos (...), colocar em causa a liderança do partido e a sua direção nacional."

André Ventura avançou ainda que no final destas eleições o partido vai convocar um Conselho Nacional e uma convenção de autarcas para analisar que acordos podem ser feitos à direita.