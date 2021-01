Era, na verdade, a grande incógnita destas eleições presidenciais: saber quem conseguia o segundo lugar. A luta entre André Ventura e Ana Gomes foi renhida e traçada desde o início, altura em que o candidato apoiado pelo Chega disse que se demitiria da direção do partido, caso ficasse atrás da adversária. Uma promessa que cumpriu e, nesta noite eleitoral, apesar de não ter propriamente um discurso em que assumiu a derrota, colocou o “lugar à disposição” dos militantes do Chega.

As sondagens foram dando resultados a ambos os candidatos muito próximos, com a incógnita daquilo a que chamaram “voto envergonhado” em Ventura a poder coloca-lo isolado no segundo lugar.

As projeções no início desta noite eleitoral colocavam Ana Gomes à frente de Ventura e isso veio a verificar-se. O candidato apoiado pelo Chega ficou à frente em onze distritos de Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira. Ana Gomes chegou mesmo a ficar apenas no terceiro lugar em alguns distritos e apenas ultrapassou Ventura em sete distritos e na Região Autónoma dos Açores. Ainda assim, alcançou o segundo lugar nos resultados nacionais, com 12,92% dos votos. André Ventura fica em terceiro lugar, com 11,90%.

O distrito onde André Ventura obteve uma percentagem mais baixa dos votos foi no Porto – 8,42%. Foi em Portalegre, onde obteve a votação mais expressiva – 20,04%.

Já Ana Gomes obteve o pior resultado na Região Autónoma da Madeira, 7,88%, e o melhor resultado no Porto, 15,58%.

Aveiro

Ana Gomes, 11,82%

André Ventura, 9,62%

Braga

Ana Gomes, 12,20%

André Ventura, 10,70%

Bragança

André Ventura, 17,59%

Ana Gomes,10,76%

Beja

André Ventura, 16,19%

Ana Gomes, 10,70% (3º lugar)

Castelo Branco

André Ventura, 13,95%

Ana Gomes, 11,55%

Coimbra

Ana Gomes, 13,02%

André Ventura, 10,01%

Évora

André Ventura, 16,76%

Ana Gomes, 10,30% (3º Lugar)

Faro

André Ventura, 16,69%

Ana Gomes, 11,74%

Guarda

André Ventura, 14,33%

Ana Gomes, 10,44%

Leiria

André Ventura, 12,50%

Ana Gomes, 10,45%

Lisboa

Ana Gomes, 14,25%

André Ventura, 12,89%

Portalegre

André Ventura, 20,04%

Ana Gomes, 12,22%

Porto

Ana Gomes, 15,58%

André Ventura, 8,42%

Santarém

André Ventura, 15,76%

Ana Gomes, 9,81%

Setúbal

Ana Gomes, 13,32%

André Ventura, 13,13%

Viana do Castelo

Ana Gomes, 11,57%

André Ventura, 11,38%

Vila Real

André Ventura, 13,70%

Ana Gomes, 11,42%

Viseu

André Ventura, 13,16%

Ana Gomes, 10,39%

Açores

Ana Gomes, 11,09%

André Ventura, 9,38%

Madeira

André Ventura, 9,85%

Ana Gomes, 7,88%