O presidente do Chega, André Ventura, considerou este sábado que a esquerda política tem medo do seu partido porque este "chega ao seu eleitorado" típico, nomeadamente os trabalhadores e defensores dos direitos dos animais.

Somos a direita que toca no eleitorado deles [da esquerda], que fala nos trabalhadores com convicção, nos animais com convicção", declarou Ventura, em Ponta Delgada, no encerramento da I Convenção Regional do Chega/Açores.