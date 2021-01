O antigo ministro e líder da extrema-direita italiano, Matteo Salvini, gravou uma mensagem de apoio à candidatura presidencial de André Ventura.

De Matteo Salvini, da Lega e de milhões de italianos: boa sorte a André Ventura, ao povo do Chega,a Portugal, para que escolha bem o próximo Presidente da República em nome da honestidade, da mudança, da família, da segurança, do trabalho e do futuro", diz Salvini num vídeo publicado no canal de Youtube de André Ventura.