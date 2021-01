O candidato presidencial do Chega apelou esta segunda-feira àquilo que designou por “a revolução da maioria de bem” nas eleições de 24 de janeiro, atacando o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, num minicomício, em Faro.

Para o presidente do recém-formado partido da extrema-direita parlamentar, “não há paredes, nem carros, nem manifestações, nem ameaças que possam parar este movimento”.

Não há grito nem insulto, cartazes com minorias ou maiorias que nos possam parar no caminho para Belém, para a reconstrução de Portugal e dar-lhe a dignidade que os nossos pais e os nossos avós sonharam”, continuou, insistindo no típico discurso nacional-populista de colocar o povo contra as elites dirigentes.