Foi no distrito de Leiria que André Ventura afirmou que os protestos de que tem sido alvo em todo o país, revelam que a sua candidatura está a fazer “o caminho certo”.

À medida que avançamos pelo país todo e se cruzam connosco manifestantes todos os dias, sempre com a mesma conversa e com a mesma ladainha, nós percebemos que estamos no caminho certo para Portugal. Porque se protestam, se não nos querem é porque se habituaram a viver à sombra de privilégios de um sistema que temos de acabar em Portugal”.

O líder do Chega tem enfrentado múltiplos protestos antifascistas ao longo da campanha eleitoral pelos 18 distritos de Portugal continental, em virtude do seu discurso radical contra as minorias.

Na noite de terça-feira foi alvo do maior protesto da campanha eleitoral em frente à Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, com mais de 100 manifestantes vigiados por reforçado contingente policial.

Ventura diz que vai dar “cartão vermelho” a Marcelo e Ana Gomes no domingo

Confiante de um bom resultado eleitoral, o candidato disse que vai dar um “cartão vermelho” a Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes no próximo domingo.

Podem-se mobilizar para votar contra mim, podem-se mobilizar para sair de casa contra mim e podem-se mobilizar para me seguir pelo país inteiro, a nossa luta não acaba no dia 24. No dia 24 recomeçamos a luta por Portugal, porque nunca vamos desistir de Portugal”.

Ventura disse ainda que estas eleições presidências se tornaram numa luta “do bem contra o mal” e dos “portugueses de bem, contra a minoria”.