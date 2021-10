Numa primeira reação à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), André Ventura considerou que o único ponto positivo é o desagravamento fiscal no IRS. No entanto, criticou o Governo por "retirar de um lado para ir buscar do outro".

Há um único aspecto que vejo como positivo, para ser honesto, neste Orçamento do Estado e prende-se com o desagravamento fiscal em sede de IRS que é verificado em alguns dos rendimentos e até seria globalmente positivo se o Governo não estivesse a retirar daí para ir buscar noutros locais, como é o caso dos impostos sobre os combustíveis", disse em declarações aos jornalistas nos Paços Perdidos, na Assembleia da República.

O que o Governo está a fazer, e o João Leão, é a retirar de um lado, no caso do IRS, a continuar a manter a carga muito alta sobre as empresas e a agravar sobre os contribuintes em vários impostos. (...) Vamos, no fundo, retirar de um lado para ir buscar do outro", acrescentou.

Questionado sobre se esse único ponto positivo vai levar o Chega a votar contra o documento, Ventura disse que provavelmente sim, uma vez que ainda não existe uma decisão final.

Eu queria anunciar que o Chega não tomou ainda uma decisão final sobre isso, mas que, previsivelmente, com todos os dados que dispomos no momento e com uma grande dose de segurança, que o nosso voto será contra."

"Se o Bloco e o PCP viabilizarem este Orçamento, têm de ser responsabilizados"

Na sequência desta pergunta, o líder do Chega defendeu que o Bloco de Esquerda e o PCP devem ser responsabilizados caso viabilizem os OE2022, uma vez que esta proposta não responde aos pedidos que os partidos à esquerda foram fazendo ao longo dos últimos dois anos.