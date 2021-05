O líder do Chega foi esta segunda-feira condenado em tribunal por ter chamado "bandidos" a uma família de moradores do Bairro da Jamaica, aquando de um debate presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa, difundido na TVI.

A notícia está a ser avançada pelo jornal Público. André Ventura terá, assim, de fazer um pedido oficial de desculpas a partir da conta de twitter do partido no prazo de 30 dias, salvo recurso.

Segundo o jornal, ainda de publicar a informação relativa à condenação nas estações de televisão onde as suas declarações foram originalmente difundidas.

Em tribunal, o presidente do Chega já tinha dito que não pretendeu ofender a família do Bairro da Jamaica e justificou as suas palavras com a dinâmica do debate político, alegando que recorreu a uma fotografia que "estava disponível" na internet e que ilustrava a mensagem que queria passar no debate, "evidenciar que o Presidente da República esteve com estas pessoas em concreto e não com a polícia".

Em janeiro, num debate da campanha eleitoral para as presidenciais André Ventura usou uma fotografia em que surgia a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa com os elementos daquela família, para dizer que o Presidente da República preferiu estar com “bandidos” do que visitar os polícias envolvidos num desacato ocorrido no bairro.