Na quarta-feira saiu uma sondagem que revelava que Marcelo Rebelo de Sousa iria vencer as eleições presidenciais à primeira volta com 63%, Ana Gomes ficaria em segundo com 14% e André Ventura em terceiro com 10%. Seguiam-se João Ferreira e Marisa Matias com 5% e 3%, respetivamente.

Num discurso no Auditório Charlot, em Setúbal, André Ventura disse que “em 46 anos de democracia, nunca houve um movimento como este” que, no espaço de um ano e oito meses, “desfez a cinza o partido central dos acordos”, referindo-se do Bloco de Esquerda.

Afinal, não houve batom vermelho que valesse, nem chico Buarque que valesse”.

Num apelo ao voto, Ventura lembrou que Marcelo continua em queda e que a luta pelo segundo lugar “continua acesa”.

Ninguém tem desculpa para não ir votar no domingo. Temos que mobilizar todos, família, amigos, amigos de amigos, mesmo aqueles familiares que estão hesitantes em ir votar, porque o futuro político de Portugal pode decidir-se no dia 24”.

Ventura reage a protestos: "Nunca tivemos ilusões sobre o caminho que íamos percorrer"

O líder do Chega começou o discurso por agradecer e bater palmas a todos os elementos da candidatura e dos apoiantes por continuarem sem medo a seguir este caminho apesar das constantes manifestações e ameaças.

Ventura disse que a mensagem do partido e aquilo que defende enquanto candidato à Presidência da República tem sido abafado, mas ainda assim não vai ficar em silêncio porque o caminho tem de ser feito.