André Ventura reagiu, ao final da noite desta quinta-feira, ao apedrejamento por parte de manifestantes, após o comício em Setúbal.

Lamento o que aconteceu hoje. Estou bem e tenho apenas uma ligeira dor na pedra esquerda, pela entrada violenta no veículo", adiantou o candidato.

O candidato apoiado pelo Chega adiantou ainda que elementos da comitiva que foram atingidos por vários objetos, incluindo um segurança.

A democracia vence com argumentos, não com pedras", concluiu Ventura.

O candidato presidencial foi hoje apedrejado a saída de um comício no Cinema Charlot, em Setúbal, por algumas dezenas de manifestantes, na sua maioria cidadãos de etnia cigana.

O corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia da PSP, que estava destacado no local, foi obrigado a carregar sobre os manifestantes e dispersá-los, em ambiente de grande tensão.

Apesar de não haver informação de ferimentos graves, um repórter de imagem da TVI foi atingido num joelho. A PSP também deteve um dos indivíduos que protestaram contra a presença do presidente do partido da extrema-direita parlamentar e deputado da Assembleia da República, que tem tido um discurso radical contra minorias em geral, visando em particular a etnia cigana.

O responsável pelos cerca de 40 elementos policiais no local, incluindo o corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia, afirmou que a PSP teve de usar a força para dispersar os manifestantes.