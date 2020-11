O presidente do PSD, Rui Rio, vai ser entrevistado esta quarta-feira no Jornal das 8. O diretor de informação da TVI, Anselmo Crespo, e o editor de política do canal, Pedro Benevides, vão conduzir a conversa.

Num momento em que o parlamento se prepara para votar a eventual renovação do estado de emergência, Rui Rio será interrogado sobre qual o papel da oposição em tempos decisivos para o futuro do país.

A entrevista, transmitida no Jornal das 8, também terá como ponto fulcral o acordo de governação conseguido pelo PSD nos Açores e que implicou acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL).

As eleições nos Açores, o acordo com o Chega e o país em estado de emergência. Que papel está reservado ao PSD?



