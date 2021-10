Foi numa das intervenções no debate parlamentar desta quinta-feira que António Costa subiu de tom e acusou o deputado do PSD André Coelho Lima de "ignorância" sobre o Plano de Resolução e Resiliência (PRR), depois deste o ter acusado de "tentar viciar eleições".

Mas foi mais longe. Costa exaltou-se e rematou que "não autoriza" que o social-democrata faça "qualquer juízo moral" sobre o seu comportamento, acrescentando que o vice-presidente do PSD tinha obrigação de conhecer a lei sobre a transferência de competências dos municípios, antes de "abrir a boca" no parlamento.

Uma reação que surge depois de o deputado André Coelho Lima ter questionado o primeiro-ministro se o "road show" que fez sobre o PRR durante a campanha autárquica não "desqualifica a sua função" e se não desqualifica o próprio do plano.

Não considera que com que esta atuação, de um autêntico circunforâneo [pessoa que vagueia de feira em feira], desqualifica com toda a franqueza a sua função e desqualifica o próprio do PRR? (...) e digo-lhe, com toda a frontalidade, que me parece que com este bodo aos eleitores e com esta tentativa de viciar o voto do eleitor, o senhor primeiro-ministro desprestigiou a democracia e as instituições democráticas".