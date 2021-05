O regresso dos turistas britânicos a Portugal tem dois lados da moeda: a satisfação para o setor do turismo e o receio da importação do vírus da covid-19, nomeadamente da variante indiana.

Questionado pela TVI sobre como se mantém o equilíbrio entre estes dois cenário, António Costa disse que é preciso cumprir e informar os turistas das regras sanitárias em vigor.

O equilíbrio garante-se com o cumprimento estrito das regras e o cumprimento estrito das regras significa que nós reabrimos as fronteiras para a generalidade dos países, todas as entradas estão sujeitas à realização de teste negativo e é uma vigilância constante da aplicação das regras", afirmou em Paris, no âmbito da Cimeira para o Financiamento das Economias Africanas, convocada pelo presidente Emmanuel Macron.