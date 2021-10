No debate de apreciação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, André Ventura acusou António Costa de ser "o único responsável" pela situação em que o país se encontra e pela crise política que está instalada. Criticou todos os orçamentos apresentados, dizendo que aquele que se discute esta terça-feira "é o pior deles todos".

Os vários orçamentos socialistas apresentados nesta câmara são todos maus, mas este consegue ser o pior deles todos (...) Consegue ser mau de tal forma que nem os seus parceiros mais fiéis, exceto o PAN que deu duas ou três coisas com medo que isto caia, conseguem agora segurar o seu Governo."

O deputado do Chega disse que o primeiro-ministro "confiou em quem não devia ter confiado", referindo-se aos "parceiros mais fiéis" BE e PCP, e que "não se pode enganar toda a gente". Num tom eufórico, assegurou que a atual solução governativa conheceu esta terça-feira "o seu dia fúnebre".

Senhor primeiro-ministro, o seu governo acabou. Esta maioria acabou. E esta maioria parlamentar conheceu hoje o seu dia fúnebre que o senhor primeiro-ministro reconhecerá tão certo como nós todos", declarou.

Elencou as diferentes áreas onde considera que o Orçamento do Estado é pouco robusto – como a educação, o combate à corrupção ou a saúde -, para referir que, no que se refere ao investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Governo “quer convencer o Bloco de Esquerda de que vai pôr 900 milhões no SNS”, quando tanto poderia prometer “700, 900, um milhão, como vinte, porque não vai pôr nada disso”, “vai continuar a cativar atrás de cativar, como tem feito ao longo dos últimos seis anos”.

Ventura disse ainda que "se este orçamento fosse tão bom, não vinha toda a gente anunciar greves".

Na resposta, Costa ironizou, dizendo que ficou "comovido" com a alegria demonstrada por Ventura e que essa alegria é o que mostra ser "um erro enorme" a não viabilização deste documento.