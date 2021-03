O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo vai avançar os diplomas do reforço dos apoios sociais para o Tribunal Constitucional.

A nossa Constituição é muito clara na repartição de poderes. O que a Constituição não permite é que, agora, o Parlamento possa aumentar a despesa com estes apoios, para além do previsto no Orçamento que o próprio Parlamento aprovou”, disse António Costa numa declaração ao país.