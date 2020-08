A Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo recusa comentar as declarações do primeiro-ministro, a propósito do lar de Reguengos de Monsaraz. A polémica subiu de tom com a divulgação de um vídeo no qual António Costa fala com os jornalistas do semanário Expresso, já depois da entrevista, num momento off the record.

O vídeo de apenas sete segundos está a circular nas redes sociais. Nesse excerto, António Costa chama de "cobardes" os médicos enviados pela ARS do Alentejo para assistir os utentes do lar. Mas não se percebe o contexto da conversa, nem o que disse antes nem o que disse depois dessa frase.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) repudia as declarações do primeiro-ministro.

O Expresso garante que vai desencadear mecanismos internos para perceber a origem da fuga e divulgação do vídeo.

A ARS do Alentejo, contactada pela TVI, recusou comentar a polémica.