O primeiro-ministro apresentou hoje as três fases da "libertação" das medidas restritivas, a começar já no domingo, dia 1 de agosto, e dependendo do critério do avanço da vacinação. As medidas apresentadas são nacionais e não há distinção de concelhos.

Fase 1 - a partir de 1 de agosto

Fim da limitação horária de circulação na via pública

Eventos desportivos com público (regras a definir pela DGS)

Espetáculos culturais com 66% lotação

Casamentos e batizados com lotação de 50%

Equipamentos de diversão, como carrosséis e jogos itinerantes, segundo as regras da DGS, em local autorizado pelo município

Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam

Permanecem encerrados: Bares e discotecas Festas e romarias populares

Fase 2 - com 70% da população com vacinação completa (início de setembro)

Fim do uso obrigatório de máscara na via pública

Casamentos e batizados com lotação de 75%

Espetáculos culturais com 75% lotação

Transportes públicos sem limites de lotação

Serviços públicos sem marcação prévia

Fase 3 - com 85% da população com vacinação completa (outubro)