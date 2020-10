O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta quinta-feira, em Bruxelas, que a presidência portuguesa da União Europeia (UE) terá um problema a partir do seu primeiro dia, se falhar um acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido.

“Se de facto não houver acordo, o primeiro dia da presidência portuguesa será o dia desse problema com o ‘Brexit’, mas vamos esperar que até dia 31 de dezembro se resolva" , disse Costa, em declarações aos jornalistas após uma série de reuniões com comissários europeus.

O Governo britânico defendeu hoje a sua proposta de lei que anula partes do acordo para o ‘Brexit' e disse que responderia "no devido tempo” à notificação formal de que a UE iniciou um processo de infração.

"Responderemos à carta (enviada pela Comissão Europeia) no devido tempo. Já detalhámos claramente quais são as nossas razões para introduzir as medidas relacionadas ao protocolo da Irlanda do Norte", disse um porta-voz do Governo britânico.