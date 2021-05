O primeiro-ministro considerou hoje que a cimeira entre União Europeia e Índia, no Porto, constituiu um sucesso político, tendo aberto a porta à celebração de acordos comerciais e de investimento e a uma parceria estratégica.

Esta posição foi defendida por António Costa no final de uma conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Conselho, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final da reunião de líderes União Europeia/Índia.

As negociações que estavam congeladas desde 2013 vão ser retomadas. As portas ficam abertas para acordos com a Índia ao nível comercial e dos investimentos", afirmou o primeiro-ministro, falando também no objetivo de a prazo haver uma parceria estratégica.

No plano político, António Costa salientou que esta foi a primeira vez que houve uma reunião entre os 27 líderes políticos da União Europeia e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.