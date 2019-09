O secretário-geral do PS considerou esta sexta-feira que o Bloco de Esquerda apresenta um programa irrealizável com aumento drástico da despesa, enquanto a coordenadora bloquista acusou os socialistas de terem um programa com falta de contas.

Estas críticas entre António Costa e Catarina Martins foram trocadas na RTP, num debate com 36 minutos que decorreu de forma cordial, embora tenso em alguns momentos, especialmente quando se discutiram questões como as nacionalizações, carreiras da administração pública ou legislação laboral.

Quanto à reedição da atual solução política após as eleições legislativas, tanto António Costa como Catarina Martins remeteram o assunto para o voto dos portugueses no dia 06 de outubro.

O Bloco de Esquerda nunca faltou à estabilidade da vida das pessoas", declarou a coordenadora bloquista.

Já António Costa, por duas vezes, procurou deixar a seguinte garantia: "O muro que derrubei há quatro anos, a porta de diálogo [à esquerda] que abri há quatro anos não vou fechá-la agora".