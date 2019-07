O primeiro-ministro admitiu hoje discutir "se deve haver uma maior ou menor participação do setor social e privado” na nova Lei de Bases da Saúde, que deverá ser votada esta semana na Assembleia da República.

Pode ser que ainda se discuta se deve haver uma maior ou menor participação do setor social e do privado”, afirmou António Costa, ao discursar na inauguração da Unidade de Saúde Familiar do Bombarral, no distrito de Leiria, a centésima inaugurada por este Governo.