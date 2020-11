Portugal entrou hoje em estado de emergência, bateu o recorde de mortes diárias por covid-19, bem como o número de doentes internados. O cenário não se avizinha menos negro, mas António Costa garantiu que o país ainda está a tempo de controlar a pandemia. No entanto, ressalvou que isso tem de ser feito agora.

Ao estilo dos debates no Parlamento, Costa recorreu de um dos vários gráficos que tinha, para demonstrar a evolução dos casos de covid-19 no país desde o dia 2 de março.

Nós estamos hoje numa situação bastante mais grave, do ponto de vista da pandemia, daquela que estávamos no início do primeiro estado de emergência”, disse o primeiro ministro durante a entrevista no Jornal das 8, da TVI.

Após a insistência de Miguel Sousa Tavares sobre se a situação epidemiológica em Portugal estava controlada ou não, Costa garantiu que ainda é possível controlar a pandemia e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda não entrou em rutura porque tem vindo a ser reforçado.

Descartou por completo a teoria de que o Governo foi apanhado "com as calças na mão", ao dizer que ninguém estava à espera que a segunda vaga de covid-19 chegasse tão cedo e que o fim das cadeias de transmissão não depende do Governo, mas sim do rigor e da disciplina de todos os cidadãos.

Há uma coisa que não depende do Governo, depende exclusivamente do comportamento das pessoas. Que tem a ver com a transmissão da doença".

Nós, como todos os outros países da Europa, não previmos que esta segunda vaga surgisse tão cedo”, acrescentou.

Assegurou ainda que se o Governo estivesse realmente mal preparado, não teria havido um reforço da capacidade de resposta do SNS, na Linha Saúde 24, da capacidade de testes que é feita diariamente, do número de pessoas em vigilância e ainda dos internamentos.

Costa foi mais longe e colocou a responsabilidade do lado das pessoas. Disse que não sentiu que não foi avisado para a possível força da segunda vaga e que o grande problema é que "as pessoas, no seu conjunto, não reagiram tão prontamente como reagiram no passado”.

Fez questão de deixar claro que a mensagem não tem o propósito de assustar as pessoas, mas só há duas formas de a transmitir: fechar tudo como aconteceu em março ou abrir tudo e as pessoas entenderem que têm de ter cuidados. "Saia mas em segurança”. É este o slogan que o Governo pretende manter.