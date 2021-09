O secretário-geral do PS esteve esta sexta-feira numa ação de campanha do candidato à Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre. Alvo de muitas críticas por parte da oposição, António Costa disse que o partido se concentra na campanha para as autárquicas com o objetivo de apresentar aos portugueses as diferentes propostas que tem para cada localidade.

Comparando a pandemia de covid-19 a uma maratona, o primeiro-ministro lembrou as quase 18 mil mortes causadas em Portugal pelo vírus, bem como as várias restrições de que a população foi alvo, o que também causou consequências económicas.

Tem sido um ano e meio muito duro, mas em que aprendemos uma coisa fundamental: nenhum de nós se vale a si próprio, redescobrimos um sentido de comunidade e de solidariedade", afirmou, deixando elogios aos profissionais de saúde e à atuação das freguesias.

Sobre a atual situação, e lembrando o apoio das Forças Armadas na vacinação, António Costa diz que o país está a "poucas semanas, a poucos dias" de poder dizer que tem a pandemia sobre controle.