O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo, denominada "Europa Strartup Aliança das Nações", cuja representação permanente ficará em Lisboa e que visa competir com outras áreas geográficas na inovação tecnológica.

António Costa, primeiro-ministro de Portugal, país que detém a presidência do Conselho da União Europeia até junho, falava no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na abertura de uma conferência dedicada ao "Dia Digital".

Na sua intervenção, o líder do executivo português referiu que em junho, durante uma iniciativa denominada "Assembleia Digital", será assinado um princípio de acordo intitulado "Declaração de Lisboa", que constituirá "uma base de entendimento para promover o respeito pelos valores europeus e pelos valores fundamentais no ambiente digital, fomentar a digitalização da economia como fator de prosperidade e competitividade, e encorajar a cooperação internacional nesta área".

Será, aliás, também nessa data inaugurado o cabo Ellalink, que ligará a Europa, África e a América do Sul, que contribuirá de forma determinante para uma maior autonomia digital europeia, no que respeita a infraestruturas e dados" , acrescentou.

Neste contexto, de acordo com António Costa, será então lançada "uma nova estrutura europeia de empreendedorismo - a Europe Startup Nations Alliance - , uma ferramenta de concretização do desígnio europeu nesta área".

A estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias, reter e atrair talento, estimular o investimento, e promover a implementação das melhores práticas, harmonizando as ações dos 27 [Estados-membros] destinadas a alcançar um mesmo objetivo. Em suma, um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo, mais eficaz, focado em atingir resultados", disse.