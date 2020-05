António Costa apelou aos partidos da Assembleia da República e aos parceiros sociais, esta quinta-feira, para que seja possível um nível de “consenso político e social” que permita enfrentar a crise económica no contexto da pandemia de Covid-19. O repto foi deixado numa reunião da comissão nacional do PS, em Lisboa

O chefe do Governo socialista afirmou que é nesse espírito de abertura e de diálogo que vai receber os partidos políticos e os parceiros na próxima semana. O Executivo quer desenhar um programa de estabilização económica e social que será materialzado num Orçamento Suplementar, que será apresentado em junho, na Assembleia da República.

Todos os partidos têm apresentado as suas propostas, umas melhores, outras piores, umas possíveis, outras nem tanto. Vamos também ouvir os parceiros sociais, que são essenciais para esse processo de estabilização económica e social do país. Queremos desenhar um programa de estabilização económica e social que terá tradução no Orçamento Suplementar a apresentar em junho na Assembleia da República", acrescentou.