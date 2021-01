Foi através das redes sociais que o primeiro-ministro apelou este domingo ao voto. António Costa sublinhou que existe um "planeamento sem precedentes".

Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro.

Para garantir as regras sanitárias estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes. — António Costa (@antoniocostapm) January 24, 2021

Mais de 10 milhões de eleitores são este domingo chamados a escolher entre os sete candidatos a Presidente da República, numas eleições em que a abstenção é o principal adversário devido à pandemia de covid-19.

As mesas de voto, que este ano são mais para evitar grandes concentrações de pessoas, abrem às 08:00 e encerram às 19:00.

No total, estavam inscritos nos cadernos eleitorais 10.865.010 eleitores à data de referência de 31 de dezembro.

Desses, mas mais de 133 mil já votaram antecipadamente no passado domingo e quase 13 mil inscreveram-se para um regime extraordinário de recolha de votos que decorreu esta semana, além dos 1,5 milhões recenseados no estrangeiro que começaram a votar no sábado.