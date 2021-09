António Costa defendeu hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência “não é um plano do PS”, é um “plano do país”, apelando a que “quem se irrita muito” quando o próprio fala do plano deixe de se irritar.

“Eu sei que há quem se irrite muito quando nós falamos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas é preciso que não se irritem, porque o PRR não é um plano do PS, (…), é mesmo um plano do país, que hoje está disponível para todos os portugueses, para todas as portuguesas, para todas as empresas, para todos os municípios, para as todas as universidades, para todas as IPSS utilizarem esses recursos”, afirmou António Costa.

O secretário-geral do PS falava no Centro de Congressos de Aveiro, numa ação de campanha com o candidato da coligação Viva’ Aveiro (PS/PAN), Manuel Oliveira de Sousa, onde também participaram a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Perante uma audiência de cerca de 300 pessoas, António Costa afirmou que Portugal tem de sair da crise pandémica “com a mesma determinação” com que a travou e defendeu que, se os portugueses foram “excecionais num momento de exceção”, também devem ser “excecionais num momento de normalidade”.

“E temos mesmo de ser excecionais num momento de normalidade, porque nós temos muito pouco tempo para conseguirmos utilizar bem, com transparência, com rigor, sem a menor suspeita de corrupção, as verbas que nos são disponibilizadas, e que só nos são disponibilizadas agora e por um período muito curto”, salientou.

António Costa referiu assim que não há “um segundo, um minuto, um dia, a perder na mobilização coletiva” para que o país consiga ir “mais além” e “mais rápido” do que teria sido possível em condições normais.