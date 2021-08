O Primeiro-Ministro sublinhou esta sexta-feira o “passo decisivo” alcançado com a meta de 70% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e destacou que o país está no caminho certo para atingir duas metas.

“Este é um passo decisivo para as duas metas que temos de prosseguir: que no final deste mês de agosto, 70% dos portugueses tenham a primeira dose da vacinação e que, no final do mês de setembro, 85% da população tenha a vacinação completa”, afirma António Costa, num vídeo divulgado na página do Executivo.

Na mensagem, Costa destaca que é a vacinação que será responsável por trazer o país à normalidade, mas destaca que o “vírus continua entre nós”.

Na Residência Oficial, em São Bento, o Primeiro-Ministro deixa ainda um alerta, sublinhando que “a pandemia não acabou”.

“As variantes continuam e não podemos pensar que tudo voltou já ao normal. Não, o vírus continua entre nós”.

O primeiro-ministro felicitou ainda o trabalho da task-force e apelou à manutenção das regras de proteção. “Temos de continuar a manter toda a prudência: o uso da máscara, a higiene das mãos, o distanciamento físico. Seja quando voltarmos ao trabalho, seja agora quando muitos estão no gozo de férias”.